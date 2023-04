Roma: “Siamo i figli dei boss”, così la baby gang terrorizzava e rapinava i ragazzini

Creavano un clima e uno stato di terrore nelle loro vittime, giovanissime come loro, per portargli via soldi e anche capi firmato. In cambio fornivano “protezione” millatando la presunta appartenenza familiare a clan criminali. E’ questo il quadro emerso dopo le indagini condotte dagli agenti del Commissariato di Spinaceto che hanno permesso di individuare tre ragazzini responsabili di rapine ai danni di loro coetanei.

La baby gang che rapinava i compagni di scuola a Roma

E’ stata la Polizia di Stato, in stretta collaborazione con la magistratura specializzata, ad individuare i 3 minorenni, 2 dei quali infra quattordicenni, che avrebbero rapinato, in almeno 2 occasioni, dei coetanei. A far scattare l’allarme nei giorni scorsi le denunce delle vittime raccolte dagli investigatori del commissariato Spinaceto. Secondo le informazioni raccolte i 3 baby criminali, con minacce avvalorate in alcuni casi dalla presunta appartenenza familiare a clan criminali come visto, avevano preso di mira 2 coetanei costringendoli a versargli alcune somme di denaro, a consegnargli un giubbotto firmato ed a seguirli, in modo da garantirgli la loro protezione.

Il clima di terrore

I poliziotti, usando le cautele del caso, anche in considerazione del fatto che alcune delle giovani vittime nutrivano una forte soggezione nei confronti degli autori del gesto, sono riusciti comunque ad arrivare all’identificazione dei 3 ed a fornire alla Procura per i minorenni alcuni riscontri oggettivi. Il Pubblico Ministero Minorile ha disposto una serie di accertamenti e perquisizioni al termine dei quali è stato anche ritrovato il giubbotto rapinato.

Rapine a coetanei, la posizione dei tre minori individuati dalla Polizia

Le posizioni dei 3 minori intanto, sia dal punto di vista penale che da quello civile/amministrativo, è ora al vaglio della magistratura specializzata. Ad ogni modo tutti gli indagati sono da ritenere presunti innocenti, in considerazione dell’attuale fase del procedimento, ovvero quella delle indagini preliminari, fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile