Roma, signora cade sul marciapiede rovinato e si lussa la spalla. Il marito: ‘Bloccata in casa’

Una spalla lussata e la conseguente corsa in ospedale. Questo quanto accaduto ad una signora lo scorso mercoledì mentre stava tranquillamente passeggiando su un marciapiede, rovinato, della città. Un degrado che l’ha colpita in prima persona e che adesso la costringe a restare bloccata in casa. Un luogo, peraltro, quello dove è avvenuto l’infortunio che non sembra essere nuovo ad episodi di questo tipo ma che continua a mietere, purtroppo innocenti vittime. A denunciare l’accaduto sui social il marito.

La caduta sul marciapiede rovinato

I fatti sono accaduti lo scorso mercoledì in via dei Colli Portuensi, in zona Monteverde. La signora stava passeggiando tranquillamente sul marciapiede quando è improvvisamente caduta. Una caduta non indolore in quanto il tratto di marciapiede interessato era rovinato e così le è costata una ‘bella’ lussazione alla spalla. Poi la corsa in ospedale, con tutta l’apprensione del caso. Una volta giunta nel nosocomio i medici del pronto soccorso le hanno diagnosticato una lussazione scapolo- omerale che le ha deformato la spalla. Ora, la signora, è costretta a restare in casa finché le sue condizioni non miglioreranno.

La denuncia social del marito

A lanciare un vero e proprio sos sui social è suo marito, il quale sottolinea come il tratto in cui è scivolata sua moglie sia teatro di precedenti incidenti. A darne una conferma, poi, le numerose segnalazioni su quel luogo che è tutt’altro che agevole per i malcapitati pedoni. Diversi i commenti che si sono poi avvicendati sotto il suo post da parte degli utenti che raccontavano anche delle analoghe vicissitudini da loro vissute. Quanto capitato alla signora mette dunque in evidenza la situazione di degrado in cui versano diversi marciapiede della capitale. Degrado che finisce col mettere a rischio la stessa incolumità dei cittadini ma nonostante ciò, gli incidenti continuano purtroppo a verificarsi.

Foto da Google maps