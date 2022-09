Degrado Roma, la via dei preservativi (usati): strade in condizioni pietose tra rifiuti, amplessi e scorie (FOTO)

Roma. Sesso sicuro, certo, ma i rifiuti devono essere smaltiti correttamente, altrimenti il degrado è dietro l’angolo, come spesso accade in molte strade della Capitale. I rifiuti, si sa, sono la piaga principale di questa città, alle volte intasano le strade rendendole poco salubri, oltre che impraticabili, altre invece fanno sentire la propria presenza anche a distanza con i loro odori nauseabondi.

Le strade infestate da rifiuti di ogni tipo

Infestano le strade della città come fossero rampicanti tossiche, in grado di fagocitare tutto e creando un disagio totale. Il problema è doppio, da una parte certo la poca educazione di alcuni cittadini che decidono di trattare le strade come pattumiere, dall’altra anche l’amministrazione che si lascia sfuggire di continuo il problema dalle mani.

Cittadini e amministrazione

Il problema è che, poi, più si attende e più diventa ingestibile la problematica, difficile da sradicare. Come già accade in alcuni quartieri della Città Eterna. Per darvi un esempio su tutti, vi proponiamo alcuni scatti comparsi sulla pagina Facebook Dillo a noi Roma, sempre attenta a segnalare le diverse problematiche che attanagliano i cittadini.

La via dei preservativi a Tor Tre Teste (FOTO)

La strada che vedete nelle foto a fine articolo si trova nei pressi del Parco Tor Tre Teste, lato Alessandrino, su via del Pergolato. Come è evidente dalle immagini, i bordi delle strade sono letteralmente ricoperti di preservativi, fazzoletti e, presumibilmente, tutto il materiale organico che normalmente ha a che fare con il coito. Oltre a rifiuti di ogni tipo che vanno ad incoronare il tutto in modo definitivo.

Le foto che vi proponiamo di seguito sono prese dalla pagina Facebook Dillo a Noi Roma: