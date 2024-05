Roma, simula l’incidente e minaccia la vittima: ‘Ora andiamo al bancomat, risarciscimi’

Simula un incidente e cerca di estorcere denaro da un 29enne. Sono stati i Carabinieri della Stazione di Roma Nomentana a intervenire sul posto e ad arrestare un 35enne per tentata estorsione.

Nel pomeriggio di ieri, un 29enne romano, alla guida della sua auto, ha contattato il 112 riferendo di essere seguito da una persona a bordo di un veicolo che aveva simulato un incidente stradale e gli aveva avanzato una richiesta di denaro.

Il 35enne ha tentato la fuga

I Carabinieri sono intervenuti intercettando le due auto in via Teodorico e alla loro vista, l’auto segnalata dalla vittima ha tentato la fuga proseguendo a velocità sostenuta tra le vie del quartiere. I Carabinieri sono riusciti a raggiungere il veicolo all’altezza di piazza Bologna e a bloccare l’occupante del mezzo, un 35enne romano già noto per precedenti analoghi.

Simula l’incidente e minaccia la vittima

I Carabinieri della Stazione Roma Nomentana hanno raccolto gravi indizi di colpevolezza in ordine al fatto che l’indagato aveva simulato di essere stato colpito dal veicolo condotto dalla vittima e, dopo averlo minacciato avanzando una richiesta di denaro a titolo risarcitorio, lo stava seguendo per raggiungere un bancomat.

L’arresto e la denuncia

I Carabinieri lo hanno arrestato e anche denunciato per guida senza patente, poiché mai conseguita. Il veicolo è stato sequestrato e l’arrestato è stato portato in caserma in attesa dell’udienza presso il Tribunale di Roma dove l’arresto è stato convalidato e dove è stata disposta la misura dell’obbligo di presentazione in caserma.

Si precisa che il procedimento versa nella fase delle indagini preliminari, per cui l’indagato deve considerarsi innocente fino ad eventuale sentenza definitiva.