Roma, sito del Comune in blackout nel giorno dell’uscita della graduatoria per le scuole dell’infanzia

Il sito del Comune di Roma risulta attualmente non raggiungibile. «Il Portale di Roma Capitale non è attualmente disponibile per urgenti interventi di manutenzione straordinaria volti al miglioramento del servizio – si legge nella homepage – I contenuti torneranno fruibili a breve. Ci scusiamo con l’utenza per il disagio».

Il sito del Comune di Roma in down: il disagio dei cittadini

Il disservizio avviene nel giorno in cui sono uscite le graduatorie per le scuole dell’infanzia comunali: bufera social per i genitori che non riescono a consultarle. Non è la prima volta che succede una cosa del genere ai sistemi degli Enti locali, anzi. Per intenderci, oltre che simili episodi si sogno già verificati sul sito del Comune, tale situazione si è puntualmente presentata anche nei siti gestiti dai singoli Municipi capitolini. Ma non solo.

Stesse identiche situazioni le abbiamo viste anche con i canali telematici della Regione Lazio, come nel caso del famoso blackout dovuto alle prenotazioni dei vaccini anti-Covid 19 in piena pandemia di Coronavirus. Lì probabilmente ci fu la mano di qualche hacker, ma ugualmente si recò un forte disagio alla cittadinanza, soprattutto perché vincolata ai famosi “green pass” vaccinali. Eppure, l’episodio ci fa comprendere un’altra criticità di Roma, su cui gli amministratori locali non possono soprassedere: la fragilità sui sistemi informatici.

L’uscita delle graduatorie, pubbliche, legate agli asili, interessa quasi tutte le famiglie presenti nella nostra città. Impensabile quindi sottovalutare il carico di persone che guarderanno il sito, in attesa di capire dove i propri bambini andranno per la prima volta a scuola. Ma non solo. Impossibile mettere online un sito che non soddisfi, come successo, il gran carico di persone che vengono a visitarlo. Non poche centinaia di famiglie come nei piccoli comuni, ma centinaia di migliaia di papà e mamme che, prendendosi un attimo sul lavoro, cercano di capire il futuro scolastico della propria prole.