Roma, smaltimento illegale di rifiuti pericolosi: 5 persone denunciate (FOTO)

Le indagini hanno preso avvio la scorsa primavera, a seguito di alcune segnalazioni di cittadini su un presunto sversamento abusivo di materiali nell’area di Monte Stallonara. Ad eseguire gli accertamenti gli agenti del NAD (Nucleo Ambiente Decoro) che, grazie ad una costante attività di osservazione, hanno potuto rilevare una ripetuta azione illegale da parte di una ditta.

Quest’ultima, operante nel settore edilizio, era intenta a prelevare sistematicamente ingenti quantità di materiale proveniente da lavori di scavo per poi trasportarlo e utilizzarlo per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria nell’area di Monte Stallonara.

La procedura permetteva così di sottrarre quanto prelevato alla corretta filiera dello smaltimento dei rifiuti speciali e pericolosi, con il fine di abbattere i costi legati sia alla regolare gestione dei rifiuti, sia all’acquisto del materiale idoneo per i lavori di edilizia.

Il deposito per lo stoccaggio a Mezzocammino

Ma non finisce qui. Infatti, nel corso delle indagini è stato possibile individuare, inoltre, un sito, ubicato in località Mezzocammino, usato come deposito per lo stoccaggio illecito dei materiali.

5 persone denunciate

Come anticipato, al momento 5 le persone denunciate: l’amministratore unico della ditta, i due direttori dei lavori e due dipendenti. Ulteriori accertamenti sono tuttora in fase di svolgimento.