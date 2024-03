Roma, sogna una carrozzina e un’auto speciale: ondata di solidarietà per Carlo

È affetto da distrofia muscolare di Duchenne. Una malattia che porta a una progressiva degenerazione dei muscoli, fino a colpire quelli respiratori. Quella di Carlo Guglielmo Vitale, 36enne che vive nel quartiere di Monte Mario a Roma, è una patologia che lo limita molto nella quotidianità, che lo costringe a fare i conti costantemente con il suo problema e gli impedisce di vivere a pieno. Ma Carlo non ha alcuna intenzione di rinunciare a quello che la vita ha da offrirli, anche solo a una passeggiata in riva al mare.

Per potersi muovere, però, ha bisogno di ausili particolari che hanno un costo esorbitante e, per quanto fosse deciso a non chiedere aiuti, la spesa che dovrebbe affrontare per avere una carrozzina e un’auto speciale, lo hanno convinto a promuovere una raccolta fondi tramite GoFundMe.

Gara di solidarietà

Una gara di solidarietà che sta dando frutti insperati. Sono state già 770 le donazioni arrivate e ben 42mila euro la somma raccolta. Ma per poter acquistare gli strumenti di cui Carlo ha bisogno ci vogliono ancora tanti soldi. Il 36enne ha stimato che servono circa 30/40mila euro per la carrozzina elettronica, di cui diecimila coperti dal SSN, 40/50mila euro per un’automobile con pedana e bloccaggio e altrettanti per una carrozzina speciale per andare in spiaggia.

Carlo fa appello alla sensibilità della gente per realizzare i suoi sogni

Carlo, nonostante le difficoltà oggettive di raggiungere cifre così cospicue, non intende rinunciare senza provare, senza fare appello alla sensibilità della gente, consapevole che “un piccolo contributo insieme a quello di tanti altri possa aiutare a realizzare il tuo sogno”, scrive uno dei tanti donatori.

I costi eccessivi hanno costretto il 36enne alla raccolta fonti

Il 36enne nel chiedere una mano nel perseguimento dei suoi obiettivi spiega: “La mia carrozzina è vecchia e non più pienamente idonea per le mie esigenze, il Servizio Sanitario Nazionale mi dà un contributo per una nuova carrozzina che non viene adeguato da tanti anni e non copre gli altissimi costi di acquisto. Inoltre – aggiunge – per uscire ho necessità di un’automobile particolare corredata di pedana elevatrice e sistemi di bloccaggio. La mia macchina è molto vecchia e mi costringe a fare riparazioni sempre più frequenti e costose”.

Chiunque voglia dare una mano a Carlo a raggiungere i suoi sogni, può contribuire al link: https://www.gofundme.com/f/aiutami-per-la-mia-grave-disabilita