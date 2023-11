Roma, ecco quali sono i migliori quartieri da scegliere dove vivere con la propria famiglia, per godere al meglio del fascino della città.

Roma è sicuramente tra le città più belle di tutto il mondo, frequentata ogni anno da tantissimi turisti che vengono qui per godere delle sue straordinarie bellezze.

La Capitale d’Italia infatti, è un vero museo all’aperto, e in ogni dove troviamo monumenti, palazzi storici, statue, fontane e aree archeologiche che la rendono davvero una città unica al mondo.

Ma se per i turisti non è difficile scegliere trovare siti turistici da visitare, quali sono i luoghi più belli dove vivere? Andiamo a scoprire quali sono i migliori quartieri di Roma dove vivere con la famiglia, senza rinunciare al fascino della città.

Roma, i migliori quartieri dove vivere

Ricca di bellezze, di storia e di cultura, questa città offre davvero tantissime opzioni per chi decide di vivere qui; d’altra parte, se si sceglie di vivere in una città come Roma diventa fondamentale la scelta del quartiere anche in base al proprio stile di vita.

Tra i quartieri migliori dove vivere, troviamo ad esempio il Centro Storico, sicuramente più costoso rispetto ad altri quartieri, ma che offre a chi ci abita delle bellezze davvero inestimabili. Vivere qui significa trovarsi immerso nella storia e nella cultura della città, avere a pochi passi monumenti importanti come il Colosseo, il Pantheon e tanti altri; ma anche respirare l’atmosfera più autentica di questa città.

A pochi passi dal centro storico, troviamo il quartiere Prati, un altro dei quartieri più simbolici della città, dinamico e vivace ma dove non mancano strade alberate, palazzi storici, negozi e ristoranti.

Un altro quartiere storico, ma sicuramente più tranquillo e discreto è l’Aventino, tra i quartieri più affascinanti della città, con i suoi magnifici giardini, tra cui il famoso Giardino degli Aranci, ma anche palazzi storici e appartamenti più moderni.

Altri quartieri ideali dove vivere in questa città

Tra i migliori quartieri dove vivere a Roma, troviamo anche il quartiere Parioli, uno dei quartieri più prestigiosi della città, un quartiere tranquillo e borghese dove godere di strade alberate, parchi ma anche ristoranti eleganti e negozi.

Un altro quartiere storico, ma che oltre a ristoranti e negozi offre anche tranquillità e comodità, è il quartiere Monteverde, dove troviamo anche scuole di alto livello e tanti parchi, come ad esempio il Parco di Villa Pamphili.

In ultimo, ma non per importanza, tra i quartieri dove vivere vi suggeriamo anche il quartiere Eur, tra i più moderni e ben strutturati quartieri della città. Qui troverete tantissimi servizi, ma anche spazi aperti e strutture architettoniche moderne e imponenti, per vivere in un ambiente moderno e funzionale.