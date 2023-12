Roma, sorprende il ladro a rubare e si becca un pugno in faccia

Furto in un supermercato a Roma in Via Tito, ladro viene sorpreso dal responsabile che viene aggredito. Sul posto intervengono i Carabinieri. Ecco cosa è successo.

Un uomo è entrato in un supermercato di via Tito, dove ha prelevato dagli scaffali alcuni prodotti alimentari per occultarli nello zaino. Dopo essere stato scoperto nel tentativo di darsi alla fuga lo ha colpito con un pugno al volto il responsabile del supermercato, senza però procuragli lesioni.

A seguito della segnalazione del direttore e del personale di vigilanza del supermercato i Carabinieri della Stazione Roma Garbatella sono intervenuti e lo hanno intercettato all’esterno dell’esercizio commerciale.

Tentato furto nel supermercato in Via Tito a Roma

L’uomo di 40 anni, cittadino georgiano, è un senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine. Il 40enne è stato così arrestato in flagranza di reato: adesso è gravemente indiziato del reato di rapina e portato in caserma dove è stato trattenuto in attesa del giudizio direttissimo. Nella circostanza i militari hanno anche recuperato la refurtiva e restituita all’avente diritto.