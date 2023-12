Spacca il vetro dell’auto in sosta per rubare un pacco lasciato al suo interno. E’ successo nel quartiere Tuscolano a Roma: ma l’allarme ha attirato l’attenzione dei Carabinieri. Ecco cosa è successo.

La scorsa notte, un cittadino romeno di 24 anni, senza fissa dimora, è stato bloccato in via Mestre, quartiere Tuscolano, dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile che transitando nella via erano stati attirati dall’allarme acustico proveniente da una vettura parcheggiata poco distante.

Il 24enne è stato controllato mentre si allontanava frettolosamente e trovato in possesso di un plico postale sottratto poco prima dall’interno dell’autovettura da cui proveniva l’allarme sonoro. I Carabinieri, a quel punto, si sono avvicinati al mezzo per accertarsi di quanto accaduto.

Furti nelle auto in sosta a Roma: preso ladro al Tuscolano

Il mezzo, che era regolarmente parcheggiato, presentava infatti il vetro rotto. Nella disponibilità del 24enne i militari hanno rinvenuto una torcia metallica ritenuta lo strumento utilizzato nel corso dell’effrazione. Il pacco trafugato, invece, è stato poi restituito alla legittima proprietaria mentre il giovane è stato condotto in caserma. Adesso deve rispondere dell’accusa di furto aggravato.

