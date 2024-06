Roma, “spaccata” in gioielleria: saracinesca distrutta e cassaforte portata via

Auto ariete per mettere a segno un furto in gioielleria. È successo la scorsa notte, tra giovedì e venerdì, in piazza Peikov nel VII Municipio, a Roma. Quando i Carabinieri sono arrivati sul posto hanno trovato la saracinesca divelta e all’interno del negozio mancava la cassaforte.

I ladri si sono introdotti e hanno portato via la cassaforte

I ladri hanno agito intorno alle 3 della notte, sono entrati e hanno portato via il forziere, facendo perdere le proprie tracce. Sul posto sono arrivati gli uomini dell’Arma della Compagnia Casilina e della stazione Appia per indagare sull’accaduto.

Le indagini sono concentrate sui video delle telecamere di sorveglianza

Attività investigative che sono concentrate sull’analisi dei video delle telecamere di sorveglianza, non solo della gioielleria, ma anche di altri esercizi commerciali presenti in zona, nella speranza di riuscire a identificare i malviventi che hanno messo a segno un colpo ancora non quantificato. I proprietari del negozio ancora non hanno stimato a quanto ammonti il furto, oltre ai danni al locale.