Roma, spari da un appartamento: risveglio di paura a Furio Camillo

Stamattina, venerdì 24 novembre, i residenti nel quartiere Furio Camillo sono stati svegliati da colpi d’arma da fuoco. La paura ha preso il sopravvento e in tanti hanno chiamato il numero unico di emergenza per chiedere aiuto. Alle 8 è scattato l’allarme nella sala operativa della Polizia, mentre qualcuno, più temerario, ha cercato di capire da dove provenissero quegli spari e ha individuato un appartamento in via Orazio Coclite. Intanto, però, i poliziotti non si sono fatti attendere e sono arrivati subito sul posto per verificare quanto stava succedendo.

L’intervento degli agenti delle Volanti

Gli agenti delle Volanti hanno presto individuato l’autore di quei colpi che avevano creato un clima di terrore nel quartiere. Un breve accertamento per constatare di trovarsi di fronte a un soggetto con problemi psichici. È stato pertanto chiesto anche l’intervento dei sanitari del 118, mentre i poliziotti hanno cercato di calmare l’uomo. Un’operazione non poco delicata che ha richiesto del tempo per gli operatori di Polizia che con grande delicatezza e sensibilità sono riusciti a conquistare la fiducia dell’uomo.

L’autore degli spari è stato affidato alle cure dei sanitari

Presto l’autore degli spari è stato affidato ai medici intervenuti che lo hanno trasportato all’ospedale San Giovanni per sottoporlo alle cure del caso. Intanto la Polizia ha proseguito le sue indagini, anche per riuscire a individuare l’arma con la quale erano stati esplosi i colpi.

Il rinvenimento dell’arma da fuoco caricata a salve

Dopo una ricerca nell’appartamento di via Orazio Coclite, da dove erano partiti i colpi creando trambusto nel VII Municipio è stata trovata la pistola. Un veloce accertamento sull’arma ha permesso alle forze dell’ordine di constatare che l’arma era stata caricata a salve. Per fortuna, quindi, a parte la grande paura non ci sono state conseguenze per nessuno.