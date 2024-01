Roma. Spari in via Ettore Ferrari: un morto e un ferito

È successo tutto all’improvviso. Una tranquilla serata è stata interrotta da una serie di colpi d’arma da fuoco esplosi contro due uomini poco dopo le 19,30, a Largo Edoardo Tabacchi/Via Ettore Ferrari. Gli spari hanno colpito entrambi, mentre gli autori, sono scappati velocemente a bordo di un’auto facendo perdere le proprie tracce.

Sul posto Carabinieri e sanitari del 118

Un agguato ancora tutto da chiarire che ha sconvolto i residenti. Sul posto si sono precipitati i Carabinieri chiamati da quanti hanno assistito a quella veloce, quanto terribile, sequenza di fatti. In breve anche i sanitari del 118 sono arrivati sul posto per prestare soccorso ai feriti, seppure uno dei due è apparso sin da subito in condizioni disperate.

Morto un 33enne e ferito un 30enne

Uno dei due feriti, un 30enne, è stato colpito a una gamba e trasportato al San Camillo per le cure del caso, ma non versa in pericolo di vita. Subito, invece, sono apparse più serie le condizioni dell’altro che è stato raggiunto dai colpi di arma da fuoco al torace. Nonostante gli sforzi dei sanitari per quest’ultimo, un 33enne non c’è stato nulla da fare.

Sul posto stanno lavorando i Carabinieri del Nucleo Investigativo di via In Selci per i rilievi tecnico scientifici. E’ atteso l’arrivo del magistrato e del medico legale.

***seguono aggiornamenti