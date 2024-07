Roma, spari nel centro commerciale: ladri armati cercano di rapinare una gioielleria

Spari in gioielleria stamattina. Si sono vissuti momenti di grande paura, intorno alle 10 e 30 di oggi, mercoledì 10 luglio, in un centro commerciale di Roma Est stamattina a causa dell’esplosione di alcuni colpi di arma da fuoco. Non si sa ancora nel dettaglio cosa sia successo, al momento si sa solo che una volta dentro il negozio di preziosi, armati di pistola, sono partiti alcuni colpi.

Sembrerebbe che a sparare siano stati sia i delinquenti che volevano mettere a segno il furto, sia i vigilanti che hanno cercato di fermarli. Al momento grazie alla testimonianza di quanti hanno assistito alla veloce sequenza dei fatti, sembrerebbe che i ladri siano riusciti a scappare a bordo di una Punto grigia. Saranno le forze dell’ordine a cercare di identificare i malviventi, forse anche grazie ai video di sorveglianza posti nella gioielleria e magari anche in altri punti del centro commerciale.

Il tam tam sui social e la paura tra i residenti

In molti hanno sentito il fragore dei colpi nel quartiere e quanto accaduto s’è diffuso velocemente sui social. Tanta la paura tra i residenti che hanno iniziato a scambiarsi messaggi in un tam tam che ha evidenziato il clima di terrore. “Non si è più al sicuro da nessun parte… – ha scritto uno dei tanti utenti – possibile che si deve avere paura di tutto?”