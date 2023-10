Roma, stazione Metro B1 Jonio chiusa: una persona sui binari ferma il treno

La stazione Metro B1 Jonio chiusa temporaneamente, un uomo avrebbe interrotto la circolazione sdraiandosi sui binari.

Roma, ancora disagi legati alla circolazione. I problemi cominciano stamattina alle 8.22, quando su Twitter un utente scrive per sapere informazioni riguardo alla chiusura della stazione Metro B1 in direzione Jonio. Il motivo, stando a quanto confermerebbe Atac, è legato alla mattanza di un uomo che si sarebbe sdraiato sui binari interrompendo momentaneamente la circolazione dell’intera rete.

Sciopero Treni 19 e 20 ottobre 2023: orari garantiti

Roma, stazione Metro B1 Jonio chiusa: uomo sdraiato sui binari

Le Forze dell’Ordine sono sul posto per convincere l’uomo a tornare – è il caso di dirlo – sui propri passi abbandonando i binari. Si sarebbe completamente sdraiato impedendo il passaggio. Polemiche a non finire da parte degli utenti che si trovano costretti ad attendere sviluppi: Atac ha comunicato che la circolazione B1 è attiva sull’intera tratta. La situazione è in via di risoluzione, sicuramente un brusco risveglio per i pendolari e l’ennesima conferma che gli imprevisti possono cambiare il corso di una mattinata.

Il tweet dalle 8.30 ha fatto il giro del Web, finendo anche su alcuni gruppi social che hanno ripreso la segnalazione per andare a verificare direttamente sul posto. L’uomo sarebbe presente e la situazione potrebbe risolversi nel giro di poco tempo. Dalle prime ore della giornata, però, la circolazione ha subìto diversi cambiamenti.