Roma, stop alle barche nel lago di Villa Borghese: per il TAR il servizio è abusivo. Verrà detto “stop”, almeno temporaneamente, al servizio barche all’interno del lago di Villa Borghese. Il servizio molto amato dai turisti, infatti, sarebbe risultato abusivo secondo le indagini portate avanti dal TAR. Il cavillo sarebbe tutto di natura burocratica, in una dinamica cui il gestore dell’attività si starebbe già difendendo per tutelare il servizio all’interno della nota Villa romana.

Stop alle barchette di Villa Borghese a Roma

Il TAR è chiaro sulla faccenda: “Il servizio deve passare a bando di gara al Comune di Roma”. Pazienza se, quelle delle barche all’interno di Villa Borghese, sia una delle attrazioni turistiche più visitate della Città, in una dimensione che creerà malumore all’interno dei cittadini e soprattutto quei turisti che vengono a trovarci. Di suo, anche il gestore del servizio prova a difendersi, menzionando come abbia pagato regolarmente ogni mensilità al Comune di Roma.

Tra le spese sostenute, a detta del gestore, “la pulizia del lago, per la derattizzazione e per la riparazione delle barche”. Una dinamica ripresa da Fanpage, che oltretutto fa notare come i soldi versati dallo stesso gestore siano anche di più in confronto a quelli che imporrebbe un normale bando. La burocrazia può affossare il turismo romano? In questo caso sì, soprattutto per quello che concerne i tempi di messa al bando per la navigabilità del laghetto.

Infatti, l’ultimo bando per l’utilizzo del lago con delle barche risale al 2004, con la società che svolgeva il servizio che automaticamente si è vista rinnovata nel 2010. Dal 2014 però è iniziato una contesa tra Comune di Roma e la società che gestiva il servizio nel laghetto, poiché l’Amministrazione ha deciso che quel tipo di iniziativa poteva svolgersi solo tramite l’affidamento di un bando d’appalto. In pratica, l’attuale gestore si dovrà rimettere in gara d’appalto, aspettare l’uscita del bando e gli eventuali esiti: tempi che probabilmente non si esauriranno con l’imminente estate.