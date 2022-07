Roma, la stretta sulla movida: alcool e tavolini selvaggi, oltre 16.000 euro di multe

Roma. Fine settima di controlli e verifiche nella Capitale. Sono più di 700 le verifiche eseguite nelle ultime ore dalla Polizia Locale nelle zone della cosiddetta ”movida”, con particolare attenzione a San Lorenzo, Esquilino, stazione Termini, Rione Monti, Trastevere, Ponte Milvio ed Eur.

Oltre 8.000 euro di sanzioni ai minimarket della movida

Oltre sessanta gli illeciti riscontrati nei locali pubblici ed esercizi, di cui 9 minimarket, multati perché trovati aperti oltre l’orario consentito. Uno di questi, in particolare, era privo di titoli autorizzativi ad esercitare, a due passi dalla stazione Termini. Oltre 8.000 euro l’ammontare della sanzione per il gestore, a cui si deve aggiunge apposita segnalazione al Municipio per il successivo provvedimento di chiusura.

Occupazione illecita suolo pubblico

Un’altra attività di somministrazione, nel cuore di San Lorenzo, invece, è stata sanzionata per altri 8mila euro per varie irregolarità amministrative, tra cui un ampliamento non autorizzato di occupazione di suolo pubblico.

Altre sanzioni e controlli sulle strade

Sul versante della sicurezza stradale sono più di 400 le contestazioni per violazione al Codice della Strada. Dieci gli avventori multati, perché sorpresi dalle pattuglie a consumare alcolici su strada fuori orario. Circa 30 le irregolarità per la non corretta trattazione dei rifiuti urbani.