Roma, stretta sugli artisti di strada: ‘Stop alla musica dopo le 20’

Roma Capitale si sta preparando a una stretta sugli artisti di strada, predisponendo un documento nel quale viene disposto lo ‘stop’ alla musica dopo le 20. Un regolamento sollecitato dai residenti delle zone centrali della città, stanchi di dover subire disagi, anche nelle ore notturne, per consentire il divertimento e le esibizioni che prevede anche una mappa dei luoghi.

La richiesta dei rappresentanti di varie zone del centro storico

Sono 13 i rappresentati di varie zone del centro storico e dell’area di piazza Bologna ad aver firmato il documento, come riporta Il Messaggero. Tra gli altri: Associazione amici piazza di Pietra, Comitato rione Monti, Comitato vivere Trastevere, Associazione residenti Campo Marzio, Appello Unesco, Comitato salvaguardia di Borgo, Rete di associazioni per una città vivibile, Roma è la mia città, Comitato emergenza Trastevere, Comitato per il decoro urbano, Italia nostra Roma, Comitato piazza Bologna e dintorni, Associazione progetto Celio.

Le richieste dei residenti del centro sono chiare e precise: gli artisti di strada possono esibirsi solo in precisi punti individuati dall’amministrazione, che non si tratti solo di aree del centro storico della Capitale che vengono già penalizzati dalla movida notturna, l’istituzione di un albo, la necessità di autorizzare le esibizioni.

L’amministrazione ha recepito le istanze dei cittadini e redigerà un regolamento

Sono stanchi gli abitanti delle zone più centrali della città che desiderano di potersi anche rilassare nelle proprie case e pertanto si sono soffermati anche su un altro punto: il divieto di utilizzo degli amplificatori che nei vicoli del centro storico si amplificano. Richieste precise per poter avere una qualità della vita migliore e per poter svolgere le normali attività senza essere penalizzati dal fatto di lavorare o vivere nel cuore di Roma. Istanze che l’amministrazione sembra aver recepito e fatto proprie e che potrebbero essere contenute a breve in un regolamento.