Roma, stretta sui borseggi in metro: ondata di arresti dei Carabinieri

Stretta sui furti in metro, Carabinieri in campo con controlli a tappeto. Diversi gli arresti arrivati nelle ultime ore: molti borseggiatori appartengono a bande di sudamericani che imperversano su convogli e banchine. Nel mirino turisti e viaggiatori.

Il problema dei furti sulla metropolitana di Roma è diventata una delle priorità da risolvere per la città. Non parliamo più infatti di episodi saltuari – quello che potremmo far rientrare nell’ordinarietà delle cose per una grande metropoli – e se non è una vera e propria emergenza poco ci manca. Le batterie di borseggiatori del resto sono sempre più organizzate e continuano a imperversare indisturbate: presidiano, talvolta contendendosi con la forza, le fermate della metro pronti ad entrare in azione derubando i malcapitati di turno. Le forze dell’ordine, dal canto loro, negli ultimi tempi stanno intensificando il piano dei passaggi per prevenire i reati di questo tipo.

Otto arresti nelle ultime ore

A questo proposito i Carabinieri della Compagnia di Roma Centro hanno intensificato le attività antiborseggio soprattutto sulle linee della metropolitana e nei luoghi maggiormente frequentati dai turisti nel centro storico, volte a contrastare il dilagante fenomeno dei borseggi. Le operazioni, d’intesa con la Procura della Repubblica di Roma, hanno portato all’arresto, in soli tre giorni, di ben 8 persone, tutte gravemente indiziate del reato di furto aggravato. Tutte le vittime di furto consumato o tentato hanno presentato regolare denuncia querela e gli arresti sono stati tutti convalidati.

La metro

Nello specifico, sulla linea A della metropolitana, i Carabinieri della Stazione di Roma Vittorio Veneto hanno arrestato in flagranza due donne di 18 e 20 anni, entrambe senza fissa dimora e con precedenti, bloccate in flagranza ed in concorso fra loro sulla banchina della fermata “Repubblica” mentre riuscivano ad impossessarsi di un portafogli custodito all’interno della borsa di una turista mentre saliva a bordo del vagone.

Alla fermata Cavour, i Carabinieri della Stazione di Roma Macao hanno arrestato due cittadini di origini cilene, bloccati all’interno del treno subito dopo essersi impossessati, in concorso fra loro, del portafogli di una passeggera romena. Altre due donne di origini romene, di 21 e 23 anni, sono state arrestate in via Del Fagutali, nei pressi del Colosseo, dai Carabinieri del Comando di Roma Piazza Venezia, dopo essere state a lungo pedinate e colte in flagranza mentre asportavano lo smartphone dallo zaino di una turista inglese. I Carabinieri, dopo averle bloccate, hanno restituito la refurtiva alla donna.

Roma Termini

I Carabinieri di Nucleo Scalo Termini, invece, all’interno di un negozio della Stazione Termini hanno arrestato un cittadino cubano, senza fissa dimora, bloccato subito dopo essersi impossessato di alcune confezioni di cosmetici del valore di 120 euro, alle quali aveva rimosso le placche antitaccheggio per eludere i controlli della vigilanza. In un altro un negozio della stazione Termini, è stato arrestato dai Carabinieri un altro cittadino di origini cubane, dopo essersi impossessato di alcuni capi di abbigliamento sportivo. I militari, oltre alla refurtiva ed un paio di occhiali asportati da un altro esercizio commerciale, lo hanno trovato in possesso di un disturbatore di frequenze “Jammer”, un martelletto frangi vetro e una forbice, tutto sequestrato.