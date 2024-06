Roma, strutture ricettive irregolari: chiuso affittacamere abusivo e sospese 4 licenze

Sospesa la licenza a 4 attività ricettive e interrotta una quinta sprovvista di autorizzazione. È stato nel corso di controlli sulle strutture ricettive nella Capitale, che sono state riscontrate irregolarità per le quali il Questore di Roma ha emesso un provvedimento di sospensione della licenza, in base all’articolo 100 del TULPS (Testo unico di pubblica sicurezza), a carico dei titolari di 4 strutture ricettive site in via Calatafimi e in via Volturno e ha disposto la cessazione dell’attività di una quinta.

Nello specifico, i poliziotti della Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale hanno accertato che i titolari delle strutture ricettive, due cittadini di origine bengalese, non avevano provveduto ad effettuare la prevista comunicazione sul portale “Web Alloggiati” per un ospite lì presente ed avevano falsamente attestato la durata del soggiorno degli altri clienti; pertanto, i due soggetti, insieme ad un terzo, risultato poi essere il gestore di fatto delle strutture, sono stati denunciati ai sensi dell’ art. 109 del T.U.L.P.S.

Il Questore ha emesso provvedimento di sospensione

La Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale ha avviato un’istruttoria al termine della quale il Questore, applicando l’articolo 100 del testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, ha emesso il provvedimento di sospensione della licenza.

Gli agenti del commissariato Viminale hanno notificato e, come previsto dalla normativa, hanno affisso all’ingresso del locale il cartello con la dicitura “Chiuso con provvedimento del Questore”.

Cessata l’attività di un affittacamere abusivo

Mentre per un’altra struttura ricettiva, sempre in zona Viminale, si è proceduto a notificare il provvedimento di cessazione immediata dell’attività di affittacamere, abusivamente intrapresa, con la conseguente sanzione amministrativa per il titolare, in quanto privo della prescritta autorizzazione.

La suddetta struttura infatti era in possesso di un’autorizzazione per attività di B&B, successivamente trasformata, però, in affittacamere, con un numero di posti letto assai superiore a quello previsto.