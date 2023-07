Roma, studente si suicida impiccandosi con un lenzuolo: choc all’Università, aveva 21 anni

Tragedia a Roma. Uno studente di soli 21 anni, italiano, è stato trovato senza vita negli alloggi residenziali dell’Università Lumsa a Piazza Adriana. Il macabro ritrovamento è stato fatto ieri, domenica 9 luglio 2023, nel pomeriggio intorno alle ore 17.00: immediatamente è stato lanciato l’allarme ma nonostante i soccorsi per il ragazzo non c’era già più niente da fare, il suo cuore aveva già smesso di battere.

Suicidio a Roma nelle stanze Universitarie della Lumsa

Al momento le cause che hanno spinto lo studente – che frequentava la Lumsa – a togliersi la vita sono sconosciute. Saranno adesso le indagini, condotte dagli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Borgo, a cercare di far luce su questo ennesimo dramma che colpisce il mondo giovanile; da capire, in tal senso, se il 21enne abbia lasciato o meno un qualche tipo di messaggio per spiegare il ‘perché’ dell’estremo gesto.

Morto impiccato con un lenzuolo

Stando alle prime informazioni disponibili lo studente avrebbe preso un lenzuolo assicurandolo intorno all’anta di una finestra. Per poi impiccarsi. Choc e sgomento nell’Università soprattutto tra gli studenti che lo conoscevano. La salma della vittima è stata messa a disposizione dell’Autorità Giudiziaria e si trova presso l’obitorio dell’Ospedale Gemelli di Roma. Gli accertamenti in merito all’accaduto ad ogni modo proseguono.

