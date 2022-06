Roma ‘Stupenda e misera Città – Sulle tracce di PPP’: il Municipio XIV ricorda Pasolini

Si svolge oggi il quinto evento del ricco programma voluto dalla Commissione Cultura del Municipio XIV di Roma Capitale in occasione del Centenario della nascita di Pier Paolo Pasolini.

Mercoledì 8 giugno 2022 alle ore 17,30 presso la Sala Basaglia, all’interno del complesso del Santa Maria della Pietà

“Stupenda e misera Città – Sulle tracce di PPP”

Lo presenta Pino Acquafredda, Presidente della Commissione Cultura. “Con Dario Pontuale parleremo di Pasolini nei suoi luoghi, le sue case, gli angoli romani dove ambientò romanzi, film e poesie. Una linea che segue un cammino lungo venticinque anni, un percorso alfabetico che disegna una rete, un sistema di simboli e immagini. Sarà quindi proiettato il documentario realizzato nel 1995 da Francesco Crispino per il ventennale della morte di PPP “Non al denaro non all’amore né al cielo” per ripercorrere i corpi e i luoghi che ne hanno informato la produzione romana. Quella che ne caratterizza il percorso espressivo dai primi anni ’50 a metà degli anni ’60 e che si definisce per la sua moderna intermedialità e per lo sguardo amorevole e partecipato con cui coglie la trasformazione di questa “stupenda e misera città”.

Il programma del Municipio XIV proseguirà a luglio con proiezioni e dibattiti sul cinema pasoliniano, con lo schermo proprio in…Via Pier Paolo Pasolini mentre presto sarà calendarizzata una partita di calcio solidale per ricordare il Pasolini calciatore.