Roma, superbonus 110%, imprenditori in protesta a Montecitorio: alta tensione in piazza (FOTO)

Momenti di tensione in questi minuti a Roma in Piazza Montecitorio sede delle proteste di alcune centinaia di imprenditori. Oggetto della manifestazione il superbonus bonus 11o% con contestazione al Governo Meloni e al Ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti. Circa 500 le persone presenti. Il corteo è partito alle 9.00 di stamattina con punto di ritrovo in piazza Santi Apostoli.

Sblocco dei crediti 110, scende in piazza il comparto dell’edilizia

La manifestazione riunisce il comparto dell’edilizia e punta a chiedere lo sblocco delle cessioni dei crediti edilizi. Ad organizzare la mobilitazione, che ha richiamato sul palco diverse associazioni e anche alcuni esponenti politici, è stata l’Associazione Cande, Class Action Nazionale dell’edilizia.

Le difficoltà del comparto

Stando a quanto si apprende la manifestazione punta a portare alla luce il blocco che sta vivendo il settore dovuto a molteplici fattori tra i quali i continui cambi normativi, le rigide interpretazioni dell’Agenzia delle Entrate nonché le sentenze della Cassazione sul sequestro preventivo. Fattori che, nel loro insieme, sostengono gli imprenditori, hanno di fatto bloccato completamente le operazioni di acquisto dei crediti edilizi. Inoltre se fino al 6 novembre 2022,si poteva ancora considerare Poste Italiane con i suoi acquisti di crediti diretti, adesso (escludendo le operazioni di sciacallaggio) imprese, professionisti e contribuenti si ritrovano vittima di un sistema che dopo tante promesse iniziali ha dimostrato piena inadeguatezza.

La manifestazione

Proprio per questo motivo sono nati spontaneamente su Facebook, WhatsApp e Telegram diversi gruppi di imprenditori, professionisti e normali cittadini, che hanno organizzato una vera e propria mobilitazione su Roma prevista per oggi, martedì 6 dicembre 2022, per chiedere al Governo di intervenire con immediatezza al problema del blocco delle cessioni. Per l’occasione sono stati organizzati anche diversi pullman.