Roma, svaligiata la casa di Caterina Balivo ai Parioli: portate via borse, Rolex e gioielli

Furto nell’abitazione di Caterina Balivo ai Parioli. Si sono introdotti nella casa romana della conduttrice televisiva la scorsa notte, tra domenica e lunedì 1 luglio. Erano le 2.30 quando sono riusciti a entrare nell’abitazione dell’ex modella e hanno fatto man bassa, ma solo dopo aver bloccato la porta d’ingresso, per evitare di essere disturbati.

I ladri sono riusciti a salire al quarto piano della palazzina e si sono intrufolati in casa della presentatrice dal balcone. I malviventi non sembrano aver trovato alcun intoppo nella loro incursione notturna. Sono riusciti a prendere vari oggetti di valore nell’appartamento della Balivo e sono andati via indisturbati.

A indagare sull’accaduto è la Polizia di Stato

A indagare sull’accaduto sono gli agenti di Polizia del Commissariato di Villa Glori che hanno raggiunto l’appartamento per i rilievi del caso. Da una prima approssimativa stima, i ladri sembrano aver portato via Rolex, borse e gioielli di pregio, ma il furto deve ancora essere quantificato nel dettaglio.

La Balivo non era in casa

Probabilmente sapevano che la Balivo non era in casa la scorsa notte. Non si può escludere che la tenessero d’occhio e fossero a conoscenza dei suoi spostamenti, tanto da mettere a segno il colpo proprio quando l’abitazione era vuota.

Le indagini per risalire agli autori

Le indagini vanno avanti serrate e come è consuetudine, a parte gli accertamenti sul posto, verrà anche verificato se in zona ci sono videocamere di sorveglianza che possano aver immortalato i ladri in fuga, così da poter acquisire eventuali immagini che possano aiutare a identificare i malviventi.