Roma tappezzata dai manifesti di Emanuela Orlandi nel giorno di uscita di Vatican Girl

Roma tappezzata dai manifesti di Emanuela Orlandi a seguito dell’uscita su Netflix di Vatican Girl. Un gesto simbolico importante quello compiuto dalla famiglia della ragazza che non è la prima volta che diffonde le immagini di Emanuela. Com’è noto, il 22 giugno del 1983 la giovane, appena 15 enne, scomparve in Vaticano e da quel momento non si ebbero più sue notizie.

Affissi a Roma i manifesti di Emanuela Orlandi: un gesto non casuale

L’affissione dei manifesti da parte dei familiari di Emanuela è tutt’altro che casuale. Infatti, le immagini della ragazza sono state diffuse in concomitanza dell’uscita su Netflix del documentario Vatican Girl oggi, giovedì 20 ottobre. Il caso della scomparsa di Emanuela Orlandi è senz’altro uno dei più discussi della cronaca italiana e l’anno prossimo saranno passati quarant’anni dai fatti. Da quel terribile momento, il fratello della giovane non si è dato tregua nel cercare la verità ma purtroppo il caso è tuttora senza soluzione.

Il documentario su Netflix

Il documentario Vatican Girl è in uscita oggi su Netflix. Diviso in 4 episodi, il documentario prova a riscostruire uno dei casi maggiormente controversi e discussi della cronaca italiana. Per farlo si avvale di numerose testimonianze e piste di indagine, sulle quale hanno, peraltro, lavorato a lungo gli investigatori. Da quel fatidico 22 giugno di Emanuela non si ebbe più alcuna traccia ed oggi, a quasi quarant’anni dall’accaduto, cosa possa esserle accadutole resta un mistero.