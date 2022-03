Roma, ‘Tenda della Solidarietà’ per l’Ucraina: a Marconi e Ostia Antica si raccolgono aiuti

E’ stato un grande successo ieri pomeriggio alla “Tenda della Solidarieta’” organizzata nel quartiere Marconi di Roma dall’Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra, alla presenza del Presidente Antonio Bisegna e da Ecoitaliasolidale con il Presidente Nazionale, Piergiorgio Benvenuti.

La Tenda della Solidarietà

“Abbiamo subito aderito alle parole del Pontefice, Papa Francesco, di dedicare la giornata del 2 Marzo al digiuno oltre ad invocare la pace e la via diplomatica in questo tragico momento di guerra nel cuore dell’Europa – ha dichiarato Piergiorgio Benvenuti, Presidente di Ecoitaliasolidale – ed insieme all’Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra, con il Presidente Antonio Bisegna, abbiamo organizzato una serie di punti di raccolta di cibo – a lunga scadenza – da destinare direttamente alla popolazione Ucraina. Abbiamo iniziato ieri con la “Tenda della Solidarietà” nel quartiere Marconi di Roma che ha avuto un grande successo per i generi alimentari raccolti e consegnati alla Chiesa ucraina di Santa Sofia a Roma, ma stiamo programmando altre iniziative a partire da sabato 5 marzo con un altro punto di raccolta nel centro storico di Ostia Antica a Piazza Gregoriopoli e lunedi 7 marzo ancora a Marconi”.

Raccolta i aiuti per l’Ucraina

“L’auspicio -ha dichiarato il Presidente ANVCG, Antonio Bisegna- che si possa bloccare ogni conflitto militare nel mondo ed ora in Ucraina, per dire stop al sacrificio di vite umane, soprattutto inermi cittadini, donne, uomini e bambini”.

“Vogliamo dare il nostro contributo concreto alla popolazione ucraina -sostengono gli organizzatori- fortemente colpita dai carri armati, dai missili e dai bombardamenti della Russia”.

A tutte le iniziative di Ecoitaliasolidale e dell’ANVCG ha aderito la campionessa del mondo di marcia, Giuliana Salce che è stata presente anche ieri alla “Tenta della Solidarietà” a Marconi insieme ad una delegazione di donne ucraine, “perché sono convinta che anche lo sport a tutti i livelli deve contribuire alla pace e ad alleviare la sofferenza dei popoli colpiti dalle inutili e terribili guerre”.

Prossimo punto di raccolta ad Ostia Antica

Sabato 5 Marzo la “Tenda della Solidarietà” sarà ad Ostia Antica. L’appuntamento è in Piazza Gregoriopoli, dalle ore 9.00 alle ore 13.00. Sarà effettuata una grande raccolta solidale di generi alimentari, prodotti di prima necessità per neonati, bambini, e medicinali, ormai assolutamente introvabili in Ucraina.