Roma, tenta di ammazzare la moglie a coltellate: donna in gravi condizioni

Tentato omicidio a Roma, donna in gravi condizioni dopo essere stata accoltellata dal marito. L’allarme nella zona della Romanina: sul posto sono intervenuti i Carabinieri. Alla base del gesto dell’uomo forse un raptus dopo una lite in casa, la vicenda.

Hanno iniziato a litigare in modo acceso, poi la situazione è degenerata. Follia in una casa in zona Romanina nella Capitale teatro, purtroppo, dell’ennesima aggressione che vede come vittima una donna. Il marito, forse in un momento di follia, ha preso un coltello ed ha colpito ripetutamente la compagna.

Tentato omicidio a Roma alla Romanina

I fatti risalgono a qualche giorno fa ma la notizia è trapelata soltanto in questi minuti. L’orrore si è consumato in un’abitazione situata lungo via Salvatore Barzilai, zona Romanina, poco al di fuori del Raccordo. Qui una coppia di nazionalità cinese, lui 50 anni, lei 41 anni, ha iniziato a discutere – sembrerebbe – per motivi legati a questioni economiche. I toni si sono improvvisamente alzati e dalle parole l’uomo è passato ai fatti.

Afferrato un coltello avrebbe sferrato a quel punto numerosi fendenti all’indirizzo della donna facendola cadere a terra. Poi, probabilmente in un momento di lucidità, ha avvisato i vicini di casa, connazionali e conoscenti di entrambi, che hanno immediatamente lanciato l’allarme. A quel punto è scattata la corsa contro il tempo per soccorrere la vittima e al contempo sono stati allertati i Carabinieri.

L’arresto del marito violento

Nell’abitazione è giunto così il personale del 118 che ha soccorso la donna che presentava ferite da arma da taglio e che è stata trasportata, in codice rosso, presso il Policlinico Tor Vergata dove è stata ricoverata in gravi condizioni. I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Frascati hanno invece arrestato il 50enne e sequestrato il coltello. L’arrestato è stato portato nel carcere di Regina Coeli dove, ad esito della convalida, permane come disposto dall’Autorità Giudiziaria. Adesso deve rispondere del reato di tentato omicidio.