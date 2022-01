Roma, tenta di salvare il cane dalle fiamme: gravissima 80enne

Terribile incendio quello divampato questa mattina, poco dopo le 8 (erano le 8.20), in via Monte del Gallo al civico 94, a pochi passi dal Vaticano. A prendere fuoco un’abitazione, con all’interno una donna di 80 anni con problemi di deambulazione.

Spaventoso incendio a Roma: 80enne grave in ospedale

Cosa e perché abbia scatenato l’incendio ancora non è chiaro, sono in corso gli accertamenti. La donna, intrappolata nelle fiamme, ha cercato in tutti i modi di salvare il proprio cagnolino. Ma non ci è riuscita perché il suo amico a quattro zampe, purtroppo, è stato trovato senza vita quando i vigili del fuoco hanno spento le fiamme.

L’anziana, invece, è stata trasportata d’urgenza, in codice rosso, all’ospedale Sant’Eugenio, dove si trova tutt’ora in osservazione. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno domato le fiamme, e i Carabinieri della Compagnia di Roma San Pietro.