Roma, tentato furto in un centro sportivo: ladro fermato col teaser

Due uomini hanno cercato di mettere a segno un furto in una struttura sportiva nel quartiere Tor Sapienza, la scorsa notte. Sono stati, però interrotti dalla responsabile dell’impianto che ha immediatamente dato l’allarme al 112. E i Carabinieri del Nucleo Radiomobile sono accorsi sul posto, in via Felice De Andreis, e hanno sorpreso un uomo che per sottrarsi all’identificazione e darsi alla fuga, ha tentato di divincolarsi, colpendo i Carabinieri con un cacciavite.

L’utilizzo del teaser per fermare il ladro

Un intervento non facile per i militari che si sono visti costretti a utilizzare il teaser per riuscire a bloccare il ladro. Ma la celerità dell’intervento ha permesso agli uomini dell’Arma di interrompere i due malviventi e recuperare il bottino che avevano raccolto: un televisore; un pc portatile; uno smartphone, faro crepuscolare, nonché una somma contante.

Il materiale rubato è stato restituito alla responsabile della palestra

Il materiale trafugato è stato recuperato e restituito alla responsabile del centro sportivo che ha presentato regolare denuncia querela. L’uomo, identificato in un 26enne nigeriano è stato arrestato con l’accusa di furto aggravato, resistenza a pubblico ufficiale e lo hanno condotto in caserma. Purtroppo l’altro uomo è riuscito a fuggire, ma non si esclude che i Carabinieri abbiano indizi sufficienti a rintracciarlo nel giro di breve tempo. Le indagini proseguono.