Roma, Termini come la ‘giungla’: caos tra parcheggiatori e taxi abusivi. Oltre 1900€ di sanzioni

Una vera e propria giungla metropolitana, fatta di illegalità e abusivismo, quella di Roma davanti alla stazione Termini. Solamente nella giornata di ieri, i Carabinieri del Nucleo Roma Scalo Termini hanno denunciato 6 persone e sanzionate altre 8. I controlli si sono svolti nelle aree circostanti e all’interno della stazione ferroviaria.

L’esito dei controlli

Durante l’attività dei Carabinieri sono state controllate oltre 150 persone, 6 di queste sono state denunciate, mentre per altre 8 sono scattate pesanti sanzioni. Ecco cosa è accaduto nello specifico.

Le denunce

In particolare, durante i controlli, due persone sono state deferite all’Autorità Giudiziaria per l’inosservanza del divieto di ritorno nel Comune di Roma. Altre 4 sono state denunciate per l’inosservanza del divieto di accesso all’area urbana della stazione ferroviaria.

E ancora, altri 6 cittadini, tutti senza fissa dimora, sono invece stati sanzionati, per un totale di 600 euro, per la violazione del divieto di stazionamento nei pressi della stazione, con contestuale ordine di allontanamento per 48 ore dall’area.

Le sanzioni

I Carabinieri del Nucleo Scalo Termini hanno anche sanzionato un 69enne libanese sorpreso, durante un controllo, alla guida di un’autovettura mentre esercitava, senza la prescritta licenza, l’attività di taxi abusivo con a bordo alcuni turisti americani. Elevata multa di 600 euro, autovettura sottoposta a sequestro amministrativo e patente di guida ritirata.

Infine, i Carabinieri hanno multato, per 769 euro, un 40enne del Marocco che esercitava attività non autorizzata di parcheggiatore nelle aree adiacenti la stazione ferroviaria.

Ciò ha contribuito a garantire una più sicura e libera fruibilità dei servizi ai numerosi utenti e turisti in transito.