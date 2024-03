Roma Termini, messaggio inquietante sugli schermi, viaggiatori spaventati: cosa significa?

Roma Termini ancora al centro di notizie quantomeno curiose. Stamani i viaggiatori sono stati accolti da strane scritte sui monitor. Ma cosa significano? La frase: “Siete insetti” spaventa i viaggiatori. Cerchiamo di ricostruire quanto accaduto.

Torniamo a parlare della stazione Roma Termini ma, per una volta, non per notizie di cronaca. Niente furti, borseggi o rapine, così come le nuove truffe ogni volta ‘testate’ dai malviventi proprio nel principale scalo ferroviario della Capitale, bensì di un fatto che potremmo definire ‘bizzarro’. O quantomeno insolito. Ma dietro dovrebbe esserci una spiegazione ben precisa.

Roma Termini: le iniziative che sorprendono viaggiatori, turisti e pendolari

Chi stamani è passato da Termini non ha potuto non notare, scusate la ripetizione, gli inquietanti messaggi apparsi sui ledwall. La stazione del resto non è nuova a questi fenomeni “singolari”. Pochi giorni fa ci siamo occupati della misteriosa Chiesa temporanea spuntata dal nulla da un giorno all’altro. E rimasta poi qualche giorno ad accogliere i viaggiatori. In quella circostanza si era trattato, ricorderete, di un’iniziativa promozionale del trapper romano Tony Effe, tra i fondatori della Dark Polo Gang.

L’artista aveva deciso infatti di lanciare il suo nuovo disco in un modo del tutto insolito: creando un vero e proprio luogo di culto dedicato a sé stesso con all’interno riferimenti alle canzoni presenti nell’album. Oggi, invece, lunedì 25 marzo, un’altra stranezza ha interessato lo scalo ferroviario: niente installazioni pop-up ma messaggi criptici sui monitor. Dietro però sembrerebbe esserci un’altra campagna di marketing.

Strane scritte sui monitor oggi a Termini: la spiegazione

In tanti hanno postato in rete foto e brevi sequenze dei messaggi apparsi sui monitor. Più che altro, a catturare l’attenzione, sono le frasi indicate nei video: “Siete insetti”. Il tutto alternandosi ripetutamente al normale contenuto degli avvisi, ovvero gli orari dei treni da e per le varie destinazioni. In un filmato si vede chiaramente la scritta ripetuta più e più volte sparire e poi riapparire velocemente. Nel mezzo altre località “Los Angeles, Tokyo” e di nuovo “siete insetti, siete insetti”.

Ma qual è la spiegazione? Nessun attacco hacker sembrerebbe, ipotesi che comunque è stata avanzata, ma, a quanto pare, una nuova “trovata” pubblicitaria. Indovinate di chi? Già, ovviamente loro, il colosso Netflix. Qualcuno ha avanzato anche dei riferimenti precisi: “Three Body Problem”, ovvero il nome della serie tv alla quale le frasi farebbero riferimento. Di sicuro, in attesa di ulteriori conferme, possiamo dire che l’iniziativa ha riscosso un notevole successo. E voi che ne pensate?