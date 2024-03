Roma, terreno ‘seminato’ a cocaina e hashish: arrestato 20enne

I Carabinieri di Castel Madama hanno notato un’auto con tre persone a bordo e hanno deciso di intimargli l’alt. Di fronte all’atteggiamento inquieto dei tre passeggeri, i militari hanno ritenuto opportuno procedere a un accertamento più approfondito e deciso di effettuare una perquisizione all’interno del veicolo. Ricerche che hanno portato a rinvenire 37 grammi di hashish e tre mazze di legno lunghe 80 cm.

Nel corso della perquisizione i Carabinieri trovano droga e tre mazze da 80 cm ciascuna

Per quanto gli uomini dell’Arma sottolineino che, nel rispetto dei diritti degli indagati, da ritenersi presunti innocenti in considerazione dell’attuale fase del procedimento fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile) e al fine di garantire il diritto di cronaca costituzionalmente garantito, hanno proceduto all’arresto di un cittadino italiano di 20 anni e alla denuncia di due uomini, tutti gravemente indiziati dei reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e di porto di oggetti atti ad offendere.

L’accertamento nel terreno del 20enne e il rinvenimento di altra droga

Ma le indagini dei militari non si sono fermate a questo accertamento, hanno deciso di svolgere accertamenti anche nelle abitazioni e nelle aree di proprietà degli indagati. Ed è stato nel terreno di proprietà del 20enne che hanno trovato ben occultate numerose dosi di stupefacente di diverso tipo, tra cui cocaina, marijuana e hashish, per un totale di 40 grammi, oltre a due bilancini di precisione e materiale per il confezionamento, opportunamente sottoposti a sequestro.

L’arresto e la convalida

Il proprietario del terreno è stato tratto in arresto, con provvedimento convalidato dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Tivoli che ha disposto per l’uomo l’obbligo di presentazione in Polizia giudiziaria e di dimora nel Comune di Castel Madama; gli altri due indagati sono stati deferiti all’autorità giudiziaria.