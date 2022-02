Roma, terribile incendio in un appartamento: anziana trovata carbonizzata sulla poltrona di casa sua

Tragedia a Roma, dove un’anziana signora è stata trovata carbonizzata all’interno del suo appartamento, in seguito ad un terribile incendio. E’ accaduto nella serata di ieri nella zona del Trullo.

Donna trovata carbonizzata sulla sua poltrona

Intorno alle ore 20:00, due squadre operative dei vigili del fuoco, con l’ausilio di un’autobotte e un’autoscala, sono intervenute in Viale Ventimiglia, al civico 42. Lì hanno travato un appartamento posto al piano terra di una palazzina completamente avvolto dalle fiamme. Il fuoco si era sviluppato all’interno di una camera dove, seduta su una poltrona, vi era una donna di 85 anni trovata carbonizzata. Non si conosce ancora quale sia la causa che abbia catenato l’incendio. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118 per quanto di loro competenza.