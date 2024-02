Roma. “Ti sparo”, 17enne accerchiato dal branco e minacciato con un coltello: il video social incastra l’aggressore

Avvicinato insieme agli amici e accerchiato dal branco in piena notte all’Eur dopo la serata passata in discoteca. Un’aggressione, condita da pesanti minacce, a scopo di rapina: vittima un 17enne. Incastrato uno dei malviventi grazie ad un video postato suo social.

Aveva trascorso una serata in discoteca con gli amici quando improvvisamente, nel percorso verso casa, è stato avvicinato da un gruppo di stranieri che li hanno accerchiati puntando ai loro cellulari. In particolare uno del gruppo, un 17enne, con un coltello puntato contro, si è sentito dire: “Ti sparo, ti veniamo a cercare sotto casa”.

I fatti

L’aggressione risale alla notte tra il 21 e il 22 gennaio dello scorso anno. Il giovane, romano, verso le 3.00, era uscito e in compagnia di altri amici si stava dirigendo in direzione di piazza Sturzo, all’Eur, dopo una serata trascorsa in discoteca. All’improvviso però erano stati circondati e minacciati con un coltello da un gruppo di stranieri il tutto per sottrargli gli smartphone.

Evidentemente però qualcuno ha ripreso la scena e il video, come sempre più spesso accade, è finita in rete. Ebbene oggi, proprio grazie ad uno di quei filmati è stato possibile rintracciare uno degli autori. Si tratta di un 19enne, che proprio grazie all’analisi di una delle sequenze diffusa sui social e i racconti dei testimoni presenti durante l’aggressione, è stato individuato e arrestato.

In carcere

Sulla base delle indagini dunque, il Pubblico Ministero della Procura di Roma ha richiesto e ottenuto dal Giudice per le Indagini Preliminari l’emissione dell’ordinanza che dispone la misura cautelare della custodia in carcere che è stata poi notificata al ragazzo dai Carabinieri della Stazione di Roma Cecchignola. ll giovane, di nazionalità libica, è accusato di rapina aggravata in concorso.