Tom con la mamma e i fratellini ed insieme ad altri cani sono stati sequestrati per maltrattamento dalle guardie zoofile dell’OIPA.

Cerchiamo una persona consapevole, i cuccioli non conoscono nulla solo le sbarre, dovranno essere socializzati e portati a contatto con tante persone ed ambienti differenti. In questo modo si abitueranno a tutto e diventeranno cani equilibrati e non svilupperanno fobie da paura. Sono sani e completamente vaccinati da adulti saranno una futura taglia media. Verranno messi in adozione solo in provincia di Viterbo e a Roma con pre e post affido.