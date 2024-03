Roma, topo crea il panico al Sistina durante l’esibizione di Vincenzo Salemme | Il gesto del comico spiazza tutti

Il teatro Sistina a Roma e i suoi ospiti accorsi per vedere ‘Natale In casa Cupiello’ con Vincenzo Salemme, hanno dovuto fare i conti con un visitatore inaspettato e sicuramente poco gradito: un ratto.

All’improvviso è stato il panico. Il topo ha fatto il suo ingresso in platea creando il caos tra gli spettatori, molti dei quali terrorizzati dalla presenza. E Salemme, non ha potuto fare altro che rivolgersi al pubblico per dire che sarebbe stato opportuno interrompere la rappresentazione teatrale e specificando: ‘Vi rimborso io’. Un’iniziativa presa dall’attore che sarebbe rimasto disorientato di fronte all’accaduto.

Ci ha pensato il pubblico a togliere dall’imbarazzo Vincenzo Salemme

Ma l’imbarazzo del noto attore napoletano è stato superato grazie alla benevolenza degli spettatori che di fronte all’imbarazzo dell’interprete dell’opera teatrale di Edoardo De Filippo, hanno chiesto che lo spettacolo proseguisse nonostante la presenza inconsueta e non proprio gradita del topo. Una scelta che ha ripagato sia l’attore che il pubblico, visto che la rappresentazione si è conclusa con uno scroscio di applausi per l’esibizione del noto attore partenopeo.

Ancora una rappresentazione di successo per il teatro romano

Il topo non è riuscito a spegnere l’entusiasmo dei presenti, sia gli attori sia gli ospiti che in questi giorni si stanno avvicendando nel teatro romano per vedere la nota commedia di De Filippo. Dal teatro Sistina, infatti, hanno reso noto sui social che la kermesse sta mietendo così tanto successo da registrare diverse serate di ‘sold out’.