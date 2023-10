Roma, tragedia in centro: coppia travolta da un suv, 58enne muore dopo un giorno di agonia

Ancora un investimento mortale a Roma, vittima una donna che si passeggiava in centro insieme al marito. I due turisti milanesi stavano attraversando la strada tra via Teatro Marcello e via Montanara, nel centro della città, alle 13 di martedì scorso 17 ottobre, sono stati stati travolti da un suv e, dai primi accertamenti svolti dagli agenti del gruppo Trevi della Polizia locale di Roma Capitale, sembra che la coppia si trovasse sulle strisce al momento dell’impatto.

Sul posto gli agenti della Polizia locale e i sanitari del 118

I soccorsi si sono precipitati sul posto così come i caschi bianchi per prestare soccorso ai due coniugi coinvolti nell’investimento. La donna, 58enne Laura Pessina, è stata trasportata in gravissime condizioni all’ospedale San Giovanni, mentre il marito nel presidio ospedaliero del Santo Spirito. L’uomo, nonostante le ferite riportate, non sembra versare in pericolo di vita.

La 58enne è morta dopo un giorno di agonia

La 58enne ha lottato per un giorno tra la vita e la morte fino al pomeriggio di ieri, quando, purtroppo, è morta. Il conducente del Suv, fermatosi prontamente per prestare soccorso alla coppia milanese, è un 78enne italiano che ora rischia di essere indagato per omicidio stradale.

L’ennesima tragedia sulle strade della Capitale

L’ennesima tragedia della strada nella Capitale che, ormai, ogni giorno registra incidenti, troppo spesso, gravi. Solo stamattina, infatti, un 21enne è stato travolto fuori alla stazione di Labaro davanti a diversi pendolari. I dati che si registrano sono allarmanti. Solo due giorni fa un anziano che si trovava a passeggio con il suo cane è stato travolto da un’auto ed è morto sul colpo. E andando ancora indietro nel tempo un pedone, un uomo di 46 anni è stato investito ad Anagnina quattro giorni fa. I numeri spaventano, dall’inizio dell’anno solo oltre 150 le vittime della strada a Roma.