Roma, tragico incidente: auto contro moto, morto 48enne

Terribile incidente all’ora di pranzo di oggi, 14 aprile, a Roma. L’incidente mortale è avvenuto intorno alle ore 13:30 in via Ruggero di Lauria, nel quartiere Prati, all’incrocio con via Caracciolo. Lo scontro è avvenuto tra una Bmw condotta da una donna di 55 anni e uno scooter Honda Sh 300 guidato da un uomo di 48 anni.

Incidente mortale a Roma: 48enne deceduto in ospedale

Nell’urto, violentissimo, l’uomo è sbalzato e ha riportato ferite gravissime. Subito soccorso, è stato portato in codice rosso all’ospedale Santo Spirito. Ma le sue condizioni sono peggiorate nel giro di poco tempo. Nonostante i tentativi dei medici di salvargli la vita, il 48enne è morto in ospedale.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti per i rilievi gli agenti della polizia locale del l I Gruppo Prati. I caschi bianchi dovranno ricostruire l’esatta dinamica del sinistro, per risalire alle responsabilità di quanto accaduto. La donna alla guida della Bmw si è immediatamente fermata per prestare soccorso. Su di lei sono stati effettuati gli esami tossicologici come da prassi.