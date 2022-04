Roma, tragico incidente sul GRA con 8 feriti: traffico sbloccato

Terribile incidente sul Grande Raccordo Anulare, dove 4 veicoli si sono scontrati violentemente. Nello scontro 8 persone sono rimaste ferite.

Scontro sul GRA: traffico sbloccato

L’incidente è avvenuto intorno alle 15.00 di oggi pomeriggio, domenica 10 aprile, all’altezza chilometro 0,200 del Grande Raccordo Anulare A90 in direzione di Roma. Il sinistro, le cui cause sono in corso di accertamento, ha coinvolto 4 veicoli e provocato 8 feriti. Al momento non si hanno notizie certe sulle loro condizioni e sulla gravità delle ferite riportate. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, gli agenti della Polizia Stradale di Roma e diverse squadre dell’Anas. Per oltre 1 ora e 30 minuti la circolazione è stata deviata sulla complanare. Il traffico è stato poi sbloccato alle ore 16.40, riprendendo la normale circolazione.