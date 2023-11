Roma, trans si rifiuta di aprirgli la porta e lui crea il caos nel condominio: rompe vetri e si ferisce

L’allarme è scattato stamattina alle 8 in un condominio di via Giovanni de Agostini, in zona Pigneto a Roma. Un uomo stava dando di matto nell’adrone del palazzo provocando grande paura tra i residenti che oltre al trambusto lo hanno anche sentito parlare da solo, ‘come se delirasse’. L’uomo sembra fosse ‘armato’ di un ombrello che avrebbe agitato tanto da provocare danni all’interno dell’immobile rompendo. tra l’altro, anche una finestra e provocandosi una ferita piuttosto profonda a un braccio.

Ha cercato ripetutamente di farsi aprire da una trans

L’uomo avrebbe tentato ripetutamente, ma inutilmente, di farsi aprire da una trans brasiliana che vive nello stabile. Di fronte al diniego di quest’ultima di aprire la porta, sarebbe successo il panico rompendo vasi, vetri, fioriere presenti e provocando un senso di grande apprensione tra i condomini che hanno richiesto l’intervento delle forze dell’ordine.

Ha rotto vetri e vasi provocandosi una ferita profonda a un braccio

Quando i Carabinieri sono arrivati sul posto hanno trovato l’autore di quel caos ancora in preda a uno stato di forte agitazione e per le scale oltre ai residui degli oggetti rotti anche sangue dell’uomo. Grazie a grandi capacità persuasive i militari lo hanno riportato alla calma e affidato alle cure dei sanitari del 118 che lo hanno trasportato in ospedale per sottoporlo alle cure del caso. Il ferito non sembra versi in condizioni gravi.

Le indagini per ricostruire l’accaduto

Gli uomini dell’Arma hanno poi potuto svolgere le indagini del caso per stabilire cosa fosse successo e le cause di quel caos. Sarebbe stato proprio il rifiuto della trans ad aprire la porta ad aver scatenato la rabbia dell’uomo. Dopo aver stabilito cosa fosse accaduto i Carabinieri si riservano di informare la Procura della Repubblica per verificare se quest’ultima intende procedere in qualche modo nei confronti dell’autore di quel pandemonio.