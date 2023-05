Roma, trasporta rifiuti pericolosi e speciali ma…senza autorizzazione: ‘beccato’ 69enne

Roma. Credeva di farla franca, di aggirare i controlli ma ha dovuto ricredersi. Fermato dagli agenti della polizia locale di Roma Capitale del gruppo GPIT, un 69enne italiano è stato denunciato per trasporto illecito di rifiuti pericolosi e speciali. A bordo del proprio autocarro diverso materiale da smaltire ma sprovvisto delle necessarie autorizzazioni. A seguito delle verifiche il mezzo è stato sequestrato.

Nel corso di alcuni controlli di polizia stradale, gli agenti del GPIT (Gruppo Pronto Intervento Traffico) della Polizia di Roma Capitale, hanno fermato un uomo alla guida del proprio autocarro al fine di verificarne il contenuto. I fatti sono avvenuti in piazzale dell’Alberone. Qui i poliziotti oltre ad effettuare il controllo documentale hanno provveduto a verificare il contenuto nel vano posteriore del mezzo. Nel corso della verifica, è emerso che il conducente, nonché proprietario del mezzo, stava effettuando il trasporto di rifiuti senza alcun titolo, motivo per cui si è proceduto al sequestro del mezzo e del carico.

Il carico (sequestrato) e la denuncia

Per quel che riguarda il carico, trattasi perlopiù di motori e split di condizionatori, caldaie, tubazioni in rame,

tubi di scarico e rivestimento esterno di caldaie, polistirolo e cartone di imballaggio. Ora, il responsabile è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per trasporto illecito di rifiuti pericolosi e speciali. I controlli proseguiranno nei prossimi giorni su tutto il territorio capitolino.