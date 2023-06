Roma, treno guasto sulla Metro B: attese di oltre 10 minuti nelle ore di punta, pendolari furiosi

Roma. Mattinata di passione per i pendolari che usano quotidianamente i mezzi pubblici per andare a scuola o a lavoro. Al centro dell’attenzione la linea B della metropolitana che, purtroppo, continua a risentire di alcune difficoltà. Difficoltà che si rendono manifeste soprattutto nelle ore di punta quando sono tante le persone presenti nei convogli. Nella fattispecie, questa mattina i guasti ad un treno in direzione Laurentina hanno dato luogo ad attese sopra i dieci minuti verso Rebibbia e Jonio. Insomma, la situazione appare piuttosto precaria e non si può certamente dire che il mese si sia aperto nel migliore dei modi.

Borseggiatrici all’assalto della Metro B, per rubare non fanno partire i treni di Termini

Il guasto al treno sulla Metro B e i ritardi

Il guasto al treno ha causato ritardi piuttosto generalizzati lungo la linea, con il risultato che non sono stati pochi gli utenti che hanno trascorso oltre dieci minuti sulla banchina in attesa del famigerato treno. Inoltre, molti utenti sono stati costretti a prendere il convoglio successivo in quanto quelli provenienti da Rebibbia erano decisamente affollati. Il ragionamento che hanno fatto in molti era di aspettare il prossimo treno nella speranza di aver un pochino più di spazio a disposizione. Mattinata concitata anche per coloro che aspettavano il treno verso Laurentina. Il guasto suddetto è avvenuto intorno alle 7.30 ma al momento la causa non è nota. Alla luce di ciò, come detto, i disagi e le attese non si sono fatte attendere, anche se aspettare dieci minuti per l’arrivo di un treno adesso sta diventando la “normalità”.

Le parole di Francesco Carpano

Una “normalità”, tuttavia, che in molti faticano ad accettare. Infatti, i commenti su Twitter rispetto alla situazione non si fanno attendere. Appaiono chiare in merito le parole del consigliere comunale Francesco Carpano: “Che foste in grado di garantire il servizio a 4 minuti nonostante le revisioni generali sono parole vostre. Troppa leggerezza sulla mobilità, è la vera priorità per i romani”.