Roma: “Troppe auto parcheggiate male”, scoperta maxi festa abusiva con 400 persone

Scoperta dalla Polizia Locale di Roma Capitale una maxi festa completamente abusiva con 400 persone. Nei guai la responsabile di un locale sulla Via Flaminia. Ecco cosa è successo.

La Polizia Locale di Roma scopre evento abusivo sulla Flaminia – (ilcorrieredellacitta.com)

Stavano ballando, in 400, dentro ad un locale sprovvisto di qualsivoglia autorizzazione. Niente agibilità, niente uscite di emergenza, niente autorizzazioni delle autorità competenti. Insomma, niente di niente. Un evento del tutto abusivo. Ad interromperlo sono stati però gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale che, notando numerose vetture parcheggiate in malo modo lungo la via, che stavano creando problemi alla normale circolazione, sono risaliti alla causa del fenomeno. Ovvero, la festa per l’appunto, organizzata in barba alle normative vigenti per questo genere di eventi.

Evento abusivo sulla Flaminia interrotto dalla Polizia Locale

Gli agenti infatti stavano controllando la sosta selvaggia nella zona, con veicoli parcheggiati talmente male da intralciare la viabilità della via Flaminia Nuova. Ed è a quel punto che i caschi bianchi si sono imbattuti nella festa illegale in cui ballavano centinaia di ragazzi all’interno del locale.

Le pattuglie hanno quindi intimato immediatamente agli organizzatori di interrompere l’attività, individuando la responsabile. La donna, di 53 anni, è stata denunciata “per apertura di luogo adibito a pubblico spettacolo senza le dovute prescrizioni a tutela della pubblica incolumità”. Nei suoi confronti sono state anche elevate sanzioni per la somministrazione irregolare di alcolici.