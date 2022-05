Roma, trovata la tomba di Valeria, morta a 13 anni nel II secolo: la scoperta durante alcuni scavi (FOTO)

Un nuovo tesoro archeologico è stato riportato alla luce questa mattina a Roma. Il sottosuolo della Capitale regala così un nuova preziosissima testimonianza del passato con il ritrovamento di una tomba di una giovane vissuta oltre 1900 anni fa.

Scoperta archeologica all’Appio Latino durante gli scavi in strada

La scoperta è stata fatta nella zona dell’Appio Latino. Nel corso di indagini archeologiche in via Luigi Tosti “è tornato alla luce un colombario di piccole dimensioni, probabilmente ipogeo” si legge in un post della pagina Soprintendenza Speciale Roma.

Lo scavo è stato curato dalla Soprintendenza Speciale di Roma, diretta da Daniela Porro, con la direzione scientifica di Angelina De Laurenzi e condotto da Archeo di Fabio Turchetta nel corso dei lavori propedeutici alla bonifica della strada da parte di Acea Ato2.

Chi era Valeria Laeta

L’iscrizione in marmo bianco ha restituito così la storia di una ragazza vissuta, secondo i primi accertamenti, nel II secolo d.C. Si chiamava Valeria Laeta e visse 13 anni e 7 mesi. Oltre all’ara funeraria dedicata alla giovanissima Valeria, sono stati ritrovati frammenti di un sarcofago in marmo bianco con una decorazione a bassorilievo raffigurante una scena di caccia. L’edificio è apparso fortemente danneggiato forse dagli interventi di urbanizzazione degli anni ’30 del Novecento.

Le foto del ritrovamento archeologico a Roma oggi

Queste le prime immagini in merito alla scoperta fatta oggi, martedì 3 maggio 2022, all’Appio Latino.