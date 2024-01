Roma, trovato cadavere nel cortile di una scuola

Macabro ritrovamento questa mattina a Roma dove il cadavere di un uomo è stato rinvenuto all’interno del perimetro di un istituto Scolastico. Sul posto è presente la Polizia anche con la sezione della scientifica.

La scoperta è stata fatta all’interno del cortile di una scuola nella zona Trionfale, situato lungo l’omonima via nella Capitale. L’allarme è scattato oggi, martedì 23 gennaio 2024, quando erano da poco passate le 11.30. Immediatamente sul posto è stato richiesto l’intervento del 118 e delle forze dell’ordine.

Trovato cadavere nel perimetro della Scuola di Via Trionfale a Roma

La scuola coinvolta è l’Istituto Comprensivo Statale Via Trionfale, situato al civico 7333. Il cadavere appartiene ad un uomo le cui generalità non sono ancora state rese note. L’età apparente sembrerebbe essere tra i 25 e i 35 anni, ma si attendono in merito ulteriori approfondimenti. Sul posto è intervenuta anche la sezione Scientifica della Polizia, oltre che come detto al personale sanitario del 118, e agli altri colleghi del commissariato nonché della Squadra Mobile.

L’uomo trovato senza vita presenterebbe una ferita alla testa. Dalle prime informazioni disponibili non si escluderebbe alcuna pista, compresa quella dell’omicidio. Sul corpo della vittima è stata disposta l’autopsia mentre le indagini per far luce sull’accaduto proseguono.

La scuola

L’Istituto coinvolto si compone di classi che vanno dalla scuola dell’infanzia a quella secondaria di primo grado, passando anche per la primaria. Tuttavia non tutte sono dislocate all’interno del plesso di Via Trionfale, dove è avvenuto il macabro ritrovamento questa mattina: in particolare qui ci sono le sezioni dell’infanzia e della primaria, mentre altre si trovano suddivise tra Via Assarotti, Via Taverna e la scuola di Vallelombrosa.

E’ giallo sul ritrovamento di un cadavere a Roma

Sul caso resta dunque il giallo. Da capire infatti se la persona trovata senza vita sia esterna o meno alla scuola e soprattutto c’è da stabilire l’esatta ora del decesso. Se infatti il ritrovamento risale a metà mattina, non si può escludere, almeno non ancora, che la morte sia stata antecedente. Si tratta di un incidente? Di una caduta? O di una ferita provocata da qualcuno? Tutti interrogativi che attendono ora una risposta. In tal senso sono attesi aggiornamenti nelle prossime ore. Intanto resta lo sconcerto, soprattutto nel quartiere, per la terribile notizia. Anche perché ad essere coinvolta è una scuola con alunni molto giovani.