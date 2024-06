Roma, trovato morto nel suo appartamento: la terribile scoperta

Terribile scoperta in un appartamento di via Fiordespini a Torrevecchia dove è stato trovato il corpo senza vita di un 70enne. A dare l’allarme un amico dell’anziano che per un’intera giornata aveva cercato inutilmente di mettersi in contatto con lui. Dopo 24 ore di tentativi vani, aveva chiesto aiuto alle forze dell’ordine che sono accorse sul posto per verificare cosa fosse successo.

L’intervento dei soccorsi

A intervenire sono stati i Vigili del Fuoco, gli agenti del commissariato Monte Mario e il personale sanitario del 118. In breve i soccorritori sono riusciti a introdursi nell’abitazione del 70enne, grazie a un’autoscala, e hanno fatto la triste scoperta: l’uomo si trovava riverso sul pavimento ed era morto. Per lui non c’è stato niente da fare se non la constatazione del decesso.

Le indagini sul caso

Sul caso indagano gli agenti del Commissariato Primavalle che, al termine degli accertamenti del caso, ritenendo di trovarsi di fronte a una morte naturale, provocata probabilmente da un malore, d’accordo con la Procura, hanno immediatamente messo la salma a disposizione dei familiari.