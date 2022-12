Roma, trovato un cadavere accanto alla ferrovia: era decapitato

Macabro ritrovamento a Roma, vicino al ponte della ferrovia a Ponte di Nona, nei pressi di via Vincenzo Bonifati, nella parte est della Capitale. Il corpo di un essere umano, non si sa se uomo o donna, in avanzato stato di decomposizione, è stato trovato da un addetto alla sicurezza delle ferrovie dello Stato. La triste scoperta è stata fatta intorno alle 2:00 di questa notte.

Cadavere decapitato: teschio trovato vicino ai binari

L’uomo che ha fatto il ritrovamento ha notato un teschio ormai scarnificato e immediatamente ha lanciato l’allarme. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia di stato, con le pattuglie dei Commissariati Casilino e Prenestino. I poliziotti, dopo aver recuperato la testa, attraverso una breve ricerca, hanno trovato il corpo della persona deceduta. Ovviamente non si conosce l’identità del cadavere, completamente irriconoscibile.

Mistero a Ponte di Nona

Sul posto è intervenuta anche la Polizia Scientifica per i rilievi: la vicenda è avvolta nel mistero e si spera che si possano trovare tracce che facciano risalire all’identità della vittima e alle cause della morte. Al momento, infatti, non è chiaro né a quando risale la morte né quale possa essere il motivo del decesso. Come detto, non si sa neanche se si tratti di un uomo o di una donna. Il corpo, infatti, è irriconoscibile. non si sa neanche se sia stato smembrato da animali selvatici o se sia stato investito da un treno, oppure se sia stato oggetto di una morte violenta. Al momento ogni ipotesi è al vaglio degli inquirenti.

Salma a disposizione dell’Autorità Giudiziaria

Al termine dei rilievi, la salma è stata trasferita all’Istituto di medicina legale di Tor Vergata, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Il magistrato disporrà l’autopsia per cercare di capire quale sia il motivo della morte.