Roma, truffava le anziane fingendosi un orafo: arrestato 42enne napoletano

Si fingeva un orafo che, spinto da grande generosità, si offriva di ripulire i gioielli delle anziane signore. Ma il suo intento era tutt’altro che altruista. L’uomo, un 42enne napoletano, era infatti un abile e spietato ladro che derubava le persone più anziane e fragili. Finalmente ora i Carabinieri della Compagnia di Palestrina hanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale di Tivoli nei suoi confronti.

Truffa del finto orafo: rapinata un’anziana

L’uomo, un 42enne di origine partenopea, si era reso responsabile di furto aggravato ai danni di una anziana donna. Il fatto era accaduto a Genazzano, in provincia di Roma, nello mese di maggio. Il furfante, dopo aver individuato la sua vittima, si era spacciato per un suo lontano parente esperto in arte orafa. In breve tempo aveva convinto l’anziana a riporre tutti i monili d’oro in suo possesso all’interno di una salviettina con del liquido al fine di pulirli. Ma non appena la donna si è allontanata per prendere un bicchiere d’acqua richiesto dal presunto parente, il furfante ha afferrato la salviettina con all’interno gli oggetti d’oro e si è dato alla fuga facendo perdere le proprie tracce.

Leggi anche: Roma, derubava le anziane con la truffa dei ‘figli in difficoltà’: arrestato 21enne pregiudicato

Le indagini e l’arresto

Le indagini condotte dai Carabinieri, hanno permesso, tramite visione dei sistemi di videosorveglianza, di individuare dapprima l’autovettura riconducibile al ladro.Da questa successivamente si è potuto risalire all’identità dell’uomo. In fine, l’autore del reato che è stato successivamente anche riconosciuto dalla vittima. Il 42enne ora si trova agli arresti domiciliari a disposizione dell’A.G.