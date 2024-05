Roma, turista messicano aggredito e derubato del Rolex: bottino da 30mila euro

Notte di paura per un turista messicano che aveva deciso di concludere la sua serata a Roma con una passeggiata sul lungotevere in zona Trastevere. Proprio mentre si godeva la nottata romana l’uomo è stato vittima di un’aggressione e del furto dell’orologio.

La ricostruzione dei fatti

L’allarme è scattato all’1.54. Secondo la ricostruzione del 29enne vittima dell’agguato, quest’ultimo è stato avvicinato da due uomini italiani mentre stava camminando su Lungotevere Raffaello Sanzio, il tratto di lungotevere che collega piazza Trilussa a piazza Giuseppe Gioachino Belli, nel rione Trastevere. I due malviventi hanno bloccato e strappato dal polso del turista un Rolex del valore di 30mila euro e poi sono fuggiti velocemente lasciando il 29enne sotto choc.

Indagano gli agenti del Commissariato Trastevere

In breve sono arrivati sul posto gli agenti del Commissariato Trastevere che hanno raccolto le dichiarazioni della vittima. Audizione utile non solo a ricostruire l’accaduto, ma anche a svolgere le indagini utili a risalire ai due malviventi. Il 29enne, per quanto non sembra aver riportato conseguenze più serie dall’aggressione, è stato accompagnato in codice verde all’ospedale Fatebenefratelli sull’Isola Tiberina per essere sottoposto alle cure del caso.