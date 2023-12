Roma, turista si sfila le mutandine a fontana di Trevi: il video spopola sui social

Roma, l’ennesima trovata diventa tormentone sui social: una turista si sfila le mutandine davanti alla Fontana di Trevi, ma niente lancio.

Roma, altro che La Dolce Vita. Non è il film di Fellini a dare adito a discussioni, ma l’ennesima trovata di una nota (basta dare un’occhiata ai numeri che fa) influencer. La giovane arriva di fronte alla Fontana di Trevi e nell’ammirare tale bellezza artistica e architettonica viene colta dalla Sindrome di Stendhal, per usare un eufemismo, solo che lei non sviene. Si spoglia.

Esattamente la signora sceglie di togliersi le mutandine come se fosse in una scena di un film. Chi ha subito associato il gesto a pellicole a luci rosse dovrà restare deluso, oltre che essere fermamente smentito. L’influencer, infatti, viene sì ripresa ma nel togliersi l’indumento lascia incuriosire i fan per poi farli rimanere di sasso. Niente lancio delle mutandine nella Fontana, per il momento è ammesso soltanto quello della monetina.

Turista si toglie le mutande davanti alla Fontana di Trevi: il video spopola

La donna prende l’intimo nero e ci si lega i capelli con la nonchalance di chi sa di avere classe e originalità: non tutti la pensano allo stesso modo. Il video spopola su TikTok, ma i commenti sono fortemente divisivi. Chi approva l’ennesimo gesto originale e chi, invece, richiama al decoro della città: “Roma, ormai, è diventata un covo per esibizionisti”, si legge.

Gli utenti non risparmiano parole sul gesto inaspettato. Sicuramente avrà reso sul piano delle visualizzazioni, ma nell’ambito del dibattito dell’opinione pubblica non è altro che un nuovo caso da affrontare. I turisti a Roma – secondo le ultime statistiche – sembrano essere in leggero calo. Quelli che ci sono, però, si fanno notare. Per molti non è detto che sia un bene.